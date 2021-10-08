趕在11日洋將大限前3天，中信兄弟將日籍投手高野圭佑升上一軍，有機會再與富邦悍將的3連戰中「開箱」，去年球季結束後他遭日職阪神虎隊戰力外，今年4月來台尋找機會後終於要在一軍出賽，他表示，將帶著感恩的心情，全力為球隊做出貢獻。

29歲的高野圭佑2019年來到阪神虎，與呂彥青成為隊友，但在去年球季結束後，2人一起遭到球隊戰力外，而高野圭佑為了要延續球員生涯，今年以測試洋將身分加入兄弟，與呂彥青再度成為隊友，高野圭佑要受訪前呂彥青還作勢要擔任翻譯。

在加百利因要爭孩子監護權必須提前返鄉的情況下，兄弟決定給予高野圭佑機會，但他面臨「開箱」就是「期末考」的壓力，與富邦的3場比賽有機會中繼出賽。

高野圭佑也知道自己面臨的特殊時間點，「自己已經做足了準備，也非常期待比賽的到來，希望自己有很好的表現，每一球都會非常專注去投，用最大限度去表現自己，把最好的一面呈現給教練、球迷看。」

在二軍待了近半年時間，高野圭佑也趁機觀察台灣打者，「這個聯盟的打擊真的非常強，打者也多為強打者，身為投手，必須要仔細觀察打者，思考後才能一球一球投，想辦法去壓制打者。」

高野圭佑也提到加入兄弟這半年的感想，他表示，兄弟的隊友們對他都非常好，自己能在這個環境下投球覺得非常幸福，「大家都對我很好，又在大限前給我一軍投球機會，會抱持著感恩的心，全力為球隊做出貢獻。」