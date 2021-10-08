美國國安顧問沙利文(Jake Sullivan)在與中共外事辦主任楊潔篪舉行蘇黎世會談後接受媒體專訪，在答覆「美國是否準備採取軍事行動保衛臺灣時」的問題時，沙利文表示：「我們現在就將採取行動，努力阻止那一天的到來。」

沙利文在比利時布魯塞爾接受《英國廣播公司》(BBC)外交記者詹姆斯．蘭代爾（James Landale）專訪中說，美國政府「深切關注」破壞臺灣海峽和平的行為，

「每當我們看到這些從根本上破壞穩定的活動時，無論是私下還是公開場合，我們都會站起來，大聲說出來。」

沙利文在接受專訪的前一天，才在瑞士蘇黎世會見了中國最高外交官員楊潔篪，美中雙方都認為這次會談對緩和兩國關係、控管競爭有非常重要的作用。

報導說，在此之前，中國連續4天向台灣的防空識別區派出大批軍機展示武力，數量之多創下歷史紀錄。

在被問及美國是否準備採取軍事行動保衛臺灣時，沙利文表示：「讓我這麼說吧！我們現在就將採取行動，努力阻止那一天的到來。」

針對美國最近從阿富汗撤軍後是否還願意使用武力時，沙利文說，「嘗試以阿富汗撤軍為例來向其它國家證明美國對他們所做承諾的深度和廣度，這會是一個嚴重錯誤。」

沙利文還說，他留意到了中國表示「將堅定捍衛自己對世界的看法」，他表示，「美國有責任與盟友和夥伴合作，明確立場、保護夥伴、維護利益……這就是我們要做的。」

BBC在報導中說，美國總統拜登與中共國家主席習近平已同意相互都遵守「臺灣協議」。而這項與台灣有關的協議是指華盛頓長期奉行的「一個中國」政策。

此外，在BBC的這段採訪中，沙利文還提到了俄羅斯、英國脫歐、北愛爾蘭議定書以及伊朗核問題。