車用晶片大缺，根據華爾街見聞報導，知情人士表示，近期大陸造車新勢力理想汽車從黑市收購了數千片電子駐車（EPB）晶片，EPB晶片的正常價格約為每片人民幣（下同）6元，理想汽車的收購價格達到了約每片5000元，超出正常價格800倍。但理想汽車對此否認。

2020年中開始，受疫情影響晶片大缺，SEMI國際半導體產業協會8月底預期，晶圓廠產能持續吃緊，在八吋晶圓供給產能緊張效應下，車用晶片短缺狀況將延續到2022年。

SEMI產業研究總監曾瑞榆當時指出，在成熟製程短缺情況下，使網通、繪圖處理器、微控制器、電源管理IC及驅動IC等晶片全數面臨缺貨狀況，車用同步受到影響。

曾瑞榆表示，晶圓代工廠所需材料包含矽晶圓、光阻液等產品供給都相當吃緊，至於封測所需的打線封裝、IC載板及環氧樹酯等材料亦同步短缺，且預期未來幾季晶圓代工、封測的產能都將延續當前狀況，代表半導體供給產能短缺將一路延續到2022年。