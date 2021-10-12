裕隆9月營收67.62億元 月增8.71％ 09:502021/10/12 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆汽車（2201）自結，9月合併營收67.62億元，月增8.71％、年減0.71％，累計前三季合併營收576.07億元、年減3.18％。 裕隆表示，9月營收較8月成長，一方面係因國內車市擺脫農曆鬼月干擾後復甦，先前因疫情遞延的買氣回籠，子公司裕日車提車量增加；另一方面，子公司裕融（9941）營收增長，貢獻裕隆合併營收所致。 廣華-KY 9月營收5.99億元 月增8.23％ 《電子商務》網家9月營收續創同期高 年增18.56％ #裕融 #裕隆 #裕日車 #合併營收 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業績低潮已過 裕日車9月營收月增45.12％ 09:502021/10/12 財經 《電子零件》泰鼎-KY前3季營收年增17.63％ 第4季拚今年高峰 08:542021/10/12 財經 《通信網路》統振Q3營收季增2.43％ Q4拚全年高峰 09:282021/10/12 財經 《其他股》八貫前3季營收逼近去年全年 今年新高在望 09:112021/10/12 財經 日月光Q3營收攀峰 Q4會更好 04:102021/10/12 證券．權證 《類股》遊戲股鈊象、宇峻第3季營收創高 07:462021/10/12 財經 《鋼鐵股》春雨9月營收 刷新「三高」記錄 07:462021/10/12 財經 《半導體》敦泰9營收穩高檔 Q4轉趨保守 09:112021/10/12 財經 元太轉型有成 9月營收攀峰 04:102021/10/12 證券．權證 帆宣全年營運 拚年增逾二成 04:102021/10/12 證券．權證 《鋼鐵股》沛波9月營收年增16.27％ 新產能挹注Q4營運 08:032021/10/12 財經 財經熱門新聞 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 車用晶片本季出貨看增 IC設計、二極體廠同樂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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