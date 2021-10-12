國民黨主席朱立倫上任後，陸續頒布新人事，扮演智庫角色的國家政策研究基金會，將於本周四進行董事會改選，由朱擔任董事長掌舵智庫，傳出擬邀請前行政院長張善政任副董事長，朱立倫今天受訪證實，張善政的學經歷豐厚，雖然是無黨籍，但有很多理念和我們相同，因此邀請他擔任副董事長。

朱立倫上午出席僑聯總會舉辦的慶祝華僑節活動後受訪表示，張善政也是現任智庫的董事，他邀請張善政擔任智庫副董事長，希望張能和國民黨一起努力合作。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫參加華僑節慶祝活動。（趙婉淳攝）

朱立倫指出，未來不但要靠國民黨智庫，也要仰賴民間智庫一起合作，包括馬英九基金會、長風基金會、21世紀基金會、青年發展基金會等，很多都會一起合作，分別就不同主題，尤其很多年輕人關心的主題一起來合作，變成大智庫，將來形成影子內閣，希望大家一起來努力。

此次智庫董事會改選，將由朱立倫兼任董事長，前藍委柯志恩擔任執行長，負責與立院溝通提供論述攻防，另一大亮點就是朱立倫邀請張善政擔任副董事長，親自操刀打造「影子內閣」，超前部署國民黨重返執政的國家政策。