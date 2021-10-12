法國今天公布COVID-19疫苗保護力的大型研究報告，樣本人數達2260萬，為全球相關研究之最。結果顯示，50歲以上接種兩劑疫苗者得重症或死亡的風險比未接種者少90%。

這項研究包含兩份報告，由獨立藥物安全研究團隊Epi-Phare旗下的國家醫藥安全署（ANSM）與國家保險-疾病局（CNAM）進行。

報告執筆人分析法國主要使用的3種疫苗：輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）。

Epi-Phare負責人與流行病學教授朱賴克（Mahmoud Zureik）表示，在真實生活條件下，3種疫苗都顯示顯著且優秀的效果，且調查人數非常多，50歲以上的族群都適用。再者，效果隨時間持續，追蹤4、5個月後都未消減。

這兩項分析規模前所未見，調查樣本總數達2260萬人。日內瓦大學全球衛生研究所所長法拉歐（Antoine Flahault）說，「這些流行病學研究分析疫苗在『真實生活』中的效力，是世界上群體總人數最多的研究」。

以色列的相關研究涵括650萬參與者；英國研究260萬人；北美研究則為340萬人。

這兩份研究不僅證實3種疫苗的對照臨床測試，也證實以色列5月在醫學期刊「刺胳針」（Lancet）發表的數據。法拉歐說，這些研究強化了流行病學家對3種疫苗減少COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症效用的信心。

5月EPI-Phare曾公布400萬名調查者初步研究，結果顯示2020年12月下旬到2021年2月間接種的75歲以上長者，因COVID-19住院的風險比未接種者低9倍。

研究人員交叉比對接種者數據系統資料（Vacsi）與記錄法國居住者就醫、治療與拿藥資料的國家健康數據系統（SNDS）。

朱賴克解釋，「以一名3月2日接種者為例，我們要在這一天，找一位與他年齡、性別、居住區域相同的未接種者進行對照」。接著，兩人會被追蹤一段時間，並記錄健康情形。此外，必須排除糖尿病、肥胖等慢性疾病與社經地位可能帶來的誤差。最後再以數學分析進行調整比對。

第一份報告比較360萬名75歲以上施打者與360萬未施打者。自第二劑施打完14天後，因COVID-19住院的風險，輝瑞疫苗施打者風險降低92%、莫德納降低96%、AZ也降低96%；COVID-19相關的死亡風險，前兩種疫苗的接種者也一樣大幅減少，AZ的樣本數不足。

第二份報告則聚焦50到74歲，比較770萬疫苗施打者與相同人數的未施打者。結果顯示，3種疫苗會讓因COVID-19而住院的風險降低92%，並減少86%的致死風險。而疫苗效率在接下來5個月內，也仍舊維持在96%與97%之間。

法拉歐說，儘管看到疫苗效用似乎能持續很令人欣慰，但最多也僅追蹤5個月，因此後續觀察仍要保持謹慎。

目前法國等國都在討論施打第3劑疫苗的需要與效用，各方意見仍相當分歧。