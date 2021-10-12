大陸全國工商聯和廣東省政府發布2021民營企業研發投入、發明專利榜單和民營企業研發投入前1000家創新狀況報告，指出今年「民營企業研發投入500家榜單」的入圍門檻為上年研發投入2.37億元（人民幣，下同）。其中位列榜單前列包含如華為、阿里巴巴、騰訊與吉利控股等。而在關鍵核心技術來源方面，研發投入前1000家民企中，有901家的關鍵核心技術來源為自主開發與研製。
據第一財經報導，從重點區域看，研發投入前1000家民營企業中，粵港澳大灣區企業92家、研發費用總額2723億元，平均研發強度為4.77％；長三角地區企業391家，研發費用總額2466億元，平均研發強度2.19％；京津冀企業79家，研發費用總額1246億元，平均研發強度2.59％。
另值得一提的是，研發投入前5行業的研發支出占總研發支出的67.33％。其中電腦、通信和其他電子設備製造業的研發費用總額為2192億元、研發強度7.26％均為最高。
接下來依次為網路和相關服務業，研發總額1668億元，研發強度7.01％；電氣機械和器材製造業，研發總額626億元、研發強度2.66％；黑色金屬冶煉和壓延加工業，研發總額557億元、研發強度1.41％；汽車製造業，研發總額492億元、研發強度4.18％。
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