擁有逾7500萬首超大曲庫，以及多位樂壇名人直播電台的 Apple Music ，持續帶給樂迷「聲」歷其境、無與倫比的音樂體驗。台灣大哥大12日宣布，台灣大5G用戶，不論是iOS和Android系統，都能享有Apple Music 6個月免費體驗方案。

台灣大表示，該公司率先提供5G果粉6個月Apple Music免費體驗，帶動iPhone 13 銷售熱潮，尤其是搭配1399資費、綁約48個月、iPhone 13(128G)或iPhone 13 mini(256G)專案價0元的組合，更是持續熱銷。

為了讓更多用戶也能一起感受 Apple Music ，台灣大決定將 Apple Music 優惠擴大至所有5G用戶都能享用。

不論是老客戶或者新申辦/攜碼/續約的新客戶，到台灣大實體門市、網路門市、客服App、客服188等通路申辦5G專案，不限資費，都能獨享6個月 Apple Music免費體驗。

符合資格的用戶，登入台灣大官網即可領取優惠，透過簡訊連結就能開啟Apple Music服務，即可在7500萬首超大曲庫中，享受自己喜愛的音樂。體驗期滿將自動續訂，並透過過台灣大帳單代收，月租費每月150元。

Apple 所提供的音樂串流服務Apple Music能與Apple各項產品整合，使用Apple產品內建的App即可跨裝置使用，比如透過 Apple Car Play在車上就能聽音樂，用Apple Watch也可下載及播放音樂，透過HomePod mini，也可由Siri播放指定歌曲。 Apple Music同時支援Android手機、智慧電視等。