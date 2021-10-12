FPG系統整合設計廠一元素(6842)前三季合併營收為7.52億元，較去年同期大幅增加30.69％，亦創同期高，主要受惠IC驗證平台、人工智慧、無線通訊等高階利基型整合系統出貨量提升所致。

一元素為美國半導體大廠賽靈思(Xilinx)策略聯盟之大中華區認證授權合作夥伴，以可程式邏輯閘陣列(FPGA)系統單晶片(SoC)為核心技術，開發各類高速運算平台，整合相關硬體電路與軟體框架，依照客戶不同規格需求，設計出可即時調整修改的整合設計方案，提供客戶高運算、高傳輸與低功耗產品，有效降低客戶研發成本，縮短終端產品上市時間，專攻高階利基型應用市場。

一元素表示，多年自主研發技術及產業經驗，提供客戶FPGA設計服務及EDA驗證平台等高彈性設計架構，且能快速量產的產品服務，除了FPGA矽智財(IP)及設計服務外，也提供客戶系統整合服務，以及原廠委託設計代工(ODM)的高速運算模組與整合方案，作為客戶研發產品時使用的驗證平台及輔助工具，主要應用於人工智慧、金融科技、無線通訊、智慧醫療等創新及特殊市場。

根據專業市調機構Global Market Insights最新統計數據顯示，2020年全球FPGA市場規模為60億美元，預估至2027年將可達150億美元，2021-2027年複合成長率達15％，其中以北美及亞太地區成長幅度最為明顯；而從應用領域來看，則以人工智慧、機器學習、5G高速傳輸、資料中心等高速運算需求為主。

一元素對未來展望持樂觀審慎態度，主要在於FPGA晶片缺貨問題逐步紓解，公司IC驗證平台、高階無線通訊及人工智慧製造相關整合方案出貨量可望持續提升，公司近期並可望切入更高運算效能需求的金融科技、基因定序及智慧醫療產品方案，為公司營運再添成長動能。