為鼓勵數位綁定五倍券，經濟部推出400萬份「好食券」，但民眾領取後發現配套不足，不僅遇到店家不能刷卡的問題，也被立委揪出好食券還可用在情趣用品、五金百貨、音響等店家，經濟部長王美花今（12）日表示，會再進行盤點更新店家資訊。

立委許智傑今在立院質詢王美花時，表示許多非餐飲業者被列入好食券的店家，包括「音響」、「相機」、「汽車旅館」、「情趣用品」店家，反倒原先想振興的夜市、小吃業者，未進行數位支付配套措施，導致民眾使用好食券時處處碰壁。

立委秀出好食券店家名單，有情趣用品店、相機專賣店、五金百貨等非餐飲業者。（圖／翻攝國會頻道）

王美花坦言，夜市部分確實在增加使用數位電子支付的部分，至於只收現金的店家也會做更新，而非餐飲業者可用好食券，王美花解釋，經濟部網站是依業者統編直接納入好食券使用範圍，有些不精確的地方，將針對業者行業別進行盤點整理。

好食券莫名變成萬用券，讓PTT網友笑稱「我喜歡去摩鐵吃炒飯也不行嗎」、「汽車旅館也受疫情影響，不能使用？」、「補了就不好用啦！別補呀！」，也有人則批評配合店家規劃不清，「完全就是跟去年類似的情形啊」、「為何不改成綁數位5倍券再加5百就好了」。