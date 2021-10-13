圓規颱風雖然遠離，但受外圍環流影響，東部仍持續降雨，氣象局早上7點15分發布台東、花蓮大雷雨國家級警報，水利署也發布花蓮淹水警戒，由於雨勢過大，有致災之虞，花蓮縣萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉今日停班停課。

除了花蓮5鄉鎮宣布停班停課外，台東海端鄉利稻村、霧鹿村今天也停止上班、上課，海端鄉公所臉書昨天貼出公告，指出海端鄉南橫山區因圓規颱風外圍環流豪大雨持續，南橫道路沿路仍時有落石、土石流及坍方，有致災之虞，嚴重影響通行及上班、上課安全，因此海端鄉利稻村、霧鹿村，10月13日全日停止上班及上課。

據氣象局資料顯示，受圓規颱風的外圍環流豪雨狂炸，花東雨量驚人，截至昨天(12日)零時至今早7點40時，屏東縣西大武山累積雨量破千，達到1083.5毫米，花蓮縣天祥也有708.0毫米的雨量，花蓮縣布洛灣635.0毫米，總計花東有14測站雨量逾500毫米，多處累積雨量都達到300毫米以上。