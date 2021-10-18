「花蓮城市空間藝術節」今年邁入第二年，下月19至21日登場，特邀曾策劃台灣文博會與台北白晝之夜的藝術家林昆穎擔任藝術總監，身為花蓮子女的他，將飽受爭議的「日出香榭大道」當作藝術節舞台，利用各種問答行動，和民眾探討花蓮城市的樣態與生活形式，同時也以「溫花蓮-溫叨欸花蓮」追探花蓮人心目中的花蓮樣貌。

「花蓮城市空間藝術節」場域主要以日出香榭大道為主，將由16組藝術家限地協作「8道城市提問」為中軸，兩端銜接花蓮文創園區及太平洋公園，並延伸串連周邊的溝仔尾30多個店家，和壽豐的豐田村，且各項展演豐富而多元，包含夜間論壇、裝置作品、互動體驗、行動劇場、參與式遊戲、DJ表演、角色扮演等。

「花蓮城市空間藝術節」下月19至21日登場，特邀曾策劃台灣文博會與台北白晝之夜的藝術家林昆穎（左2）擔任藝術總監，身為花蓮子女的他，此次也將飽受爭議的「日出香榭大道」當作藝術節舞台，利用各種問答行動，和民眾探討花蓮城市的樣態與生活形式。（羅亦晽攝）

林昆穎表示，這次空間藝術節不特別談花蓮特有的山海美景，而是討論人們彼此的變化，特別提出8大問題，幻化為8組跨領域的作品，以「日出香榭大道」串連海邊的日舞台、花創的夜舞台及街廓的店家，藉視覺、行為、表演、劇場等互動式演出，讓民眾參與作品，喚醒大家對地方的發展想像。

「花蓮城市空間藝術節」將在日出香榭大道展示裝置藝術，探究花蓮的城市樣態與生活形式。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

然而，花蓮城市對日出香榭大道有許多期待與討論，林昆穎直言，「問與答是空間藝術節最重要的動能」，在藝術節的8大問題其中一個提問是「大道你要帶我去哪裡？」邀請藝術家做螢光地板的延伸性作品，讓民眾走在大道上討論其未來，「或許在未來的未來的未來，有可能回到一條河，再變回清水公園」，相信在諸多問答中，從現狀認識過去，從現在累積未來，進而喚醒更多人的呼喊，達成共識，讓城市正向發展。

不過，日出香榭大道坡度傾斜角度過大，引發不少爭議，林則說，藝術節十分中性，自己不太期待民眾給出怎樣才算是最好的答案，不過至少能透過彼此問答，召喚出重要的文化訴求，或許正面的回答，能當作鼓勵，負面的答案也不容忽視，反而能成為深刻的警惕。

縣長徐榛蔚表示，花蓮土地的豐沃讓花蓮子弟在生命中蘊含韌性， 此次策展透過溝仔尾歷史的轉述與轉譯，帶來新的提問和思考，並與花蓮市產生美好共振，在共創、共生、共好嶄新面貌中一起學習，相信能讓花蓮成為有溫度的城市。