大陸新華社13日報導，聯合國大會負責法律事務的第六委員會美東時間12日就「國內與國際法治」議題舉行一般性辯論。中國常駐聯合國副代表耿爽在發言中強調，個別國家避而不談國際法，反而鼓吹「基於規則的國際秩序」，是在搞移花接木、偷梁換柱的把戲，其實質是對法治精神的違背，體現的不是多邊主義和民主正義，而是單邊主義和強權政治。聯合國應高舉真正的多邊主義旗幟，加強國際法治，完善全球治理，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。

耿爽表示，中國一貫主張國際關係民主化和法治化，呼籲各國恪守《聯合國憲章》宗旨和原則。中方認為，加強國際法治是維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的前提和保障。以人為中心的國際法治，要回應各國人民對和平、發展、人權的殷切期盼，把各國人民對美好生活的嚮往作為努力目標和前進方向，要踐行真正的多邊主義，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

耿爽指出，一段時間以來，個別國家避而不談國際法，卻總是鼓吹什麼「基於規則的國際秩序」。但它們對基於什麼樣的規則，基於誰制定的規則，這種規則與國際秩序之間是什麼關係卻閃爍其詞、語焉不詳。如果真像它們說的那樣，這裡所稱的「規則」就是公認的國際法，就是《聯合國憲章》宗旨和原則，那麼為什麼不光明正大地說「以國際法為基礎的國際秩序」「以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際秩序」？為什麼要搞移花接木、偷梁換柱的把戲？我們不能不懷疑，個別國家鼓吹「基於規則的國際秩序」，其真實目的是想隨意解釋和適用國際法，把自己的意志強加於其他國家，用自己制定的規則取代普遍接受的國際法則。所謂「基於規則的國際秩序」是對法治精神的違背，體現的不是多邊主義，而是單邊主義，不是民主正義，而是強權政治。

耿爽強調，世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系。只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序。只有一套規則，就是以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。聯合國應高舉真正的多邊主義旗幟，加強國際法治，完善全球治理，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。為此，中方提出以下主張：

第一，要民主立法，反對唯我獨尊。多邊主義的要義是國際上的事大家商量著辦，世界的前途命運各國共同掌握。法治不是少數國家的專利，國際立法應由各國共同平等參與，國際規則要平衡反映各國關切。不能把個別國家的規則當作國際規則，也不能把個別國家的標準當作國際標準。

第二，要善意遵法，反對雙重標準。各國應堅持客觀公正立場，確保國際法得到統一解釋與適用，防止藉國際法治謀求政治私利，進行政治操弄。個別國家不能一方面要求他國遵規守矩，另一方面自己卻對國際法採取」合則用，不合則棄」的功利態度。

第三，要公正司法，反對單邊霸凌。國際法不容工具化。任何國家不得將本國規則凌駕國際法之上，利用司法手段濫施單邊制裁和長臂管轄。任何國家不得違背當事國同意原則，對其他國家提起濫訴，以「法治」之名，行侵害他國權益之實。