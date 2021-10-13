【愛傳媒楊忠衡專欄】國慶日當晚，我在超商領到了我的「五倍券」。當我要掏1000元「購買」時，店員瞪著我說：「不用錢！」那表情好像見到了外星人。

在我心目中，所謂「五倍券」，就是拿一塊錢去換五塊錢的消費券，怎麼就不用錢了呢？不用錢還叫「五倍券」嗎？回家查了一下新聞，才知道來龍去脈。這案例說明了一件事，我對新聞的「自動屏蔽性」有多強。

我不是沒有耳聞「五倍券」發行過程中的風風雨雨，甚至知道最後發展成政治風暴之類的事件。但也因為對這類新聞的厭煩，也許潛意識產生一種充耳不聞的感知過濾器。

這個過濾器是如此成功，我真的完全沒有意識到五倍券後來變成免費，而且因為一些曲曲折折的古怪理由，堅持使用完全已經沒有「五倍」意義的「五倍券」一詞。

整個過程是蠻荒謬的，但我真正驚奇的是，居然可以在眾聲喧嘩下，自動無視、無聽到這種程度。說不定哪天我在家閉關一週，後來上街吃牛肉麵，結帳時老闆不收我的鈔票，吼著說：「先生，你難道不知道現在已經改朝換代了嗎？」

記得多年前，陶淵明因為避世，編出「問今是何世，乃不知有漢，無論魏晉」的《桃花源記》。也許不知不覺的，我心底已經在避世了吧（但是五倍券還是要用的，這點不迴避）。

作者為廣藝基金會執行長

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