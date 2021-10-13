新竹縣耗時3年多規畫製播的原住民族紀錄片「泰雅族的言者與牧者」，13日在尖石鄉原住民文化館舉辦特映會與座談會，特別邀請偏鄉教師及鄉親共同欣賞，2位主角泰雅族耆老黑帶‧巴彥及牧師阿棟‧優帕司，也現身分享拍片歷程及喜悅。

做為「言者」的黑帶‧巴彥說，他從30歲開始做泰雅文化，回想起來只想到一件事，就是原來已走過這麼長的一條路。他呼籲年輕人把握機會，多與長輩交流了解早期生活方式等，紀錄、重新整理看到的和聽到的，再完整的排列書寫下來，一定會有所成長及了解。

曾經作為社會運動精神領袖的「牧者」泰雅族牧師阿棟‧優帕司，指面對傳統信仰與基督教義衝突時，他堅定傳達泰雅文化的信念，這些都是上帝給予的最美禮物。

縣長楊文科說，新竹縣很幸運有原、客、閩、漢、新，五大族群的文化都非常美麗而珍貴，感謝2位泰雅耆老用智慧與生命經驗記錄泰雅文化，縣府拍攝紀錄片發揚這麼寶貴的文化資產，是責無旁貸的使命。

文化局長李安妤說，3年多來為了拍攝泰雅族耆老的生命故事，紀錄片製作工作團隊「台灣泰雅爾族永續協會」費盡心力進行調查研究，演示泰雅族群遷徙的路徑，收錄了泰雅古調、口簧琴的演奏、傳統器具製作、部落祭儀等難得的歷史片段。

團隊陪伴耆老重返現場進行紀錄，足跡遍佈尖石鄉鎮西堡、花蓮縣壽豐、高雄市那瑪夏，大家看到的不僅是2部珍貴紀錄片，而是文化工作者的世代傳承，是文化保存的接力賽。

原鄉特映會結束後22日在文化局演奏廳舉辦首映記者會暨座談，並於11、12月辦理校園巡迴影展，培育下一代欣賞多元文化價值，活動詳情可至文化局「竹縣go藝思」或「新竹縣縣史館」FB粉絲頁查詢。