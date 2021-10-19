26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉嫌利用AI技術將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈，甚至正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉，移花接木在A片女優身上，再製作成謎片販售，估計牟利上千萬，至少百人受害，其中正妹主播張齡予也是受害者人之一，她氣結表示，當事人在不知情狀況下被持續毀壞，如果心臟不夠強的人，挺得過去嗎？

得知自己也是被害人，張齡予坦言，身為工作電視螢幕前的公眾人物，曾面對不少持續性的性騷擾，雖感無奈，但忙於工作，實在沒有時間、心力去一一訴諸司法，只是沒想到連造假的不雅影片都出來了，而且幕後的主使者還是外界追捧的領袖網紅（26歲網紅小玉-本名朱玉宸），讓她不禁苦嘆：「我們下一代孩子到底接受了怎樣的價值觀？」

她表示，對她最困擾的是，萬一不知情的民眾與長輩上當，不雅影片不斷轉傳，爸媽與家人會怎樣感受？當事人在不知情狀況下被持續毀壞「如果心臟不夠強的人，挺得過去嗎？」

據了解，被挖臉成謎片女主角的女性多達上百位，「小玉」與合作夥伴不法獲利上千萬。檢方昨（18日）偵訊後諭令「小玉」50萬元交保，因籌不出50萬元，交保金額降為30萬。

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