女星天心不只是著名的凍齡女神，還是幸福人妻一枚，天心與韓國攝影師金英敏結婚近5年，儘管目前兩人分隔兩地，天心仍不時會在社群用對話放閃，天心稍早在IG曬出20年前嫩照，並直呼：「眼神多純潔，回不去了啦」，老公則誠實吐在他眼中的老婆模樣，對話閃翻全網。

天心今（21日）在IG曬出近20年舊照，她把頭髮綁起、露出整張臉蛋，天心肌膚緊緻、透亮，她看著自己的舊照驚呼：「天哪，這張照片有沒有快20年，眼神多純潔」，天心還哭笑不得感嘆：「回不去了啦」，不過老公則直說：「從我眼睛看到的妳就是長這樣，可愛又簡單一點也沒變」，夫妻對話閃到極致。

天心的舊照和夫妻對話吸引侯佩岑直呼：「沒變+1」，網友也紛紛留言：「金先生就是最會欣賞姊姊最單純的美」、「金先生的嘴真甜」、「明明就越來越漂亮，越長越逆齡」、「咦 請問跟現在有什麼差嗎 還是一樣漂亮啊」、「如今的眼神多了一分溫柔，是幸福的顏色」。

儘管天心和丈夫目前分隔兩地，小倆口仍會透過視訊維繫感情，天心也不吝嗇分享夫妻對話，她還被網虧是「炫夫魔人」，而在天心的分享夫妻對話的發文中，都會標記「#金太太吳天心在這兒」，不難感受到小倆口的好感情，夫妻情深更是羨煞眾人。