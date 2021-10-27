女星吳怡霈離開新聞工作後，往演藝圈發展，在節目主持與戲劇作品上，都有亮眼表現，常在臉書和粉絲分享日常的她，日前透露朋友的親身經歷，表示有過革命情感的夥伴，應該要懂得共體時艱的道理，接著強調「但是，不要用騙的」，語氣似乎感到相當無奈。

吳怡霈在臉書分享友人在職場遇到的黑暗面，她表示朋友透露，合作多年的夥伴接了新案子，因此找來大家一起工作，但礙於疫情影響希望共體時艱，因此價格砍了將近快一半，不過朋友依舊義氣相挺幫忙到底，未料卻輾轉得知，其他新夥伴做一樣工作，拿的卻是兩倍薪資，但接案子的頭沒有因此少賺一分一毫，友人表示當下並不生氣，反倒是「善良而被騙的傷心」。

吳怡霈藉此安慰友人，至少用錢看清這個人的心，畢竟對方能用同樣手法，繼續如法炮製，最後只會落得眾叛親離的下場，接著無奈吐岀內心話：「人類是個奇怪的生物，總想討好疏遠的靈魂，卻虧待一直在身邊的人，正因為是自己人，才更應該好好善待，不是嗎？有過革命情感的夥伴，深知共體時艱的道理，大環境不好，互相幫忙撐著點，假如有人開了這個口，能體諒，但是，不要用騙的」。

對此，網友也紛紛留言：「真心換寒心，繳了學費，這經驗太寶貴，此後將不再錯付」、「很多時候只有朋友相挺，挺到最後傷心卻都是自己，到後來離開，反而又會怪我們為什麼要離開」、「應驗了一句話，真心換絕情，往往最親信最相信的人，總是傷自已最深的人」。