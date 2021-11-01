劉詩詩、吳奇隆是演藝圈著名的模範夫妻檔，小倆口因拍《步步驚心》擦出愛火，在2015年結婚後，兩人在2019年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而昨（10月31日）是吳奇隆迎接51歲生日，壽星吳奇隆開心曬慶生照，而蛋糕上還驚現為人父的暱稱：「步爸生日快樂」，短短6字幸福爆表。

吳奇隆昨迎接51歲生日，他在微博曬出慶生照，吳奇隆對鏡頭露出燦笑、比出「五」手勢，上頭還寫「耶」，看起來相當開心，而保養有術的吳奇隆肌膚光滑、白嫩，臉上凍齡無皺紋，吳奇隆沒有讓歲月在臉上留痕跡，看不出他已是51歲的熟男。

吳奇隆凍齡迎接51歲。（圖／取材自吳奇隆微博）

照片中，除了吳奇隆的凍齡顏值吸睛之外，蛋糕上還有「步爸生日快樂」字樣，其中，「步爸」道出吳奇隆為人父的暱稱，實在幸福又甜蜜，網友也紛紛留言討論：「應該是詩詩幫吳奇隆訂的」、「從以前帥到現在」、「步步他爸真帥」、「不老男神 生日快樂」。

吳奇隆不只是凍齡男神，還是幸福爸爸代表。（圖／本報系資料照片）

吳奇隆是著名的寵妻魔人，自從嬌妻劉詩詩懷孕、生產到坐月子，吳奇隆都陪在老婆身邊，而前年喜迎「步步」後，吳奇隆就化身超級奶爸，夫妻一起照顧孩子長大，吳奇隆也曾在節目裡透露，他每天都會親自接送兒子上下學，雖然吳奇隆的生活時間都因此受限制，他感嘆：「要出去又跑不遠」，不過當奶爸的吳奇隆仍樂在其中：「沒事，我還是可以找出時間來」，男神的爸爸經相當暖心。