近年積極發展直播副業的女星李妍瑾，日前在直播中透露希望能找到當年幫助自己北上打拚的恩人阿姨，沒想到網友只花一小時找到人，讓她在直播過程當場爆哭，更透露對方全顧及她是藝人，害怕打擾才沒特別主動聯絡。

李妍瑾昨（31日）發文感謝網友幫她找到苦尋20年的阿姨張德怡，才知道對方是知名佛像畫家老師，但自知螢幕形象不好，不想影響阿姨的名聲，回憶起小時候原本著千金般的生活，但父母離異時一切變了調，除了常被說她「不是李家的種」，還被親戚霸凌性侵，當時這位阿姨覺得她沒人照顧便收留，對年幼的她而言，阿姨就是一股暖流，沒有目的的全心對她好。

李妍瑾16歲北漂工作時，只帶著一箱行李和5000台幣北上，當時就是阿姨收留她，由於拍廣告時間不定，阿姨總掛念她有沒有危險，直到阿姨跟她分享懷孕喜訊時，才意識到寄人籬下會造成人家不便，兩人便就此分開，事隔20年再度連繫上後，阿姨直說對她感到很抱歉，她則回應：「阿姨這不是你的責任，妍瑾知道你的愛與關心，真的不想帶給你困擾」，接著強調：「阿姨我長大了，換妍瑾保護你」。

李妍瑾2014年萬聖節爆出毆打計程車司機事件，讓她形象大傷，沒想到如今在萬聖節找到她的天使，更不忘撂下狠話「若有人因我攻擊張德怡女士，無論是公然侮辱或是騷擾，我李妍瑾必用法律告誡」，更強調「從小就叫阿姨，現在一樣是，這是尊重」。

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