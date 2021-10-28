正妹主播張齡予不僅長相甜美，也常關注時事發表自己的想法，讓她在新聞圈擁有超高人氣，不過常在臉書和粉絲互動的她，近日卻遭臉書禁言，讓她懷疑遭惡意檢舉，動怒飆罵：「到底是誰在針對我」。

張齡予在臉書曬岀要回藝人馮媛甄的留言截圖，只見出現禁止送岀的符號，讓她表示：「我又被臉書禁言了」，看來似乎非首次發生，讓她無奈到大吐苦水：「不但沒辦法回我自己頁面留言，連要回應被『提及』的別人頁面的留言也不行，我現在只能發貼文才能對外發言！到底是誰在針對我！這麼不讓我跟大家互動？！」還不忘附上10個生氣的表情附號。

對此，網友也紛紛留言回應：「回覆太多好像會這樣欸」、「應該是說到關鍵字，被走鐘的臉書搜到後自動封鎖留言板」、「被人點油做記號了」、「可能是有心人想要盜用臉書所產生的，必須注意一下」，而她也回覆所有人：「大家我會盡力回應，可是時好時壞，常回到一半又不行，簡直在打游擊戰，大家要體諒我，耐心等我回來」。

張齡予日前成為YouTuber小玉「挖臉謎片」的受害者人之一，當時她怒斥：「當事人在不知情狀況下被持續毀壞，如果心臟不夠強的人，挺得過去嗎」，尤其得知幕後主使者還是外界追捧的百萬網紅，不禁苦嘆：「我們下一代孩子到底接受了怎樣的價值觀？」