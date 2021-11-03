百萬YouTuber理科太太爆出和丈夫協議離婚一事，稍早發聲「別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，似乎間接承認婚變一事，對此，美女律師李怡貞針對此事發文，引起不少網友共鳴。

理科太太與丈夫分隔兩地將近一年時間，獨自在台灣扶養兒子，多次要求丈夫返台卻得不到回應，讓她心灰意冷下決定離婚，更強調：「別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，讓人看了格外心疼，稍早，美女律師李怡貞也在臉書發文：「想想看，為了孩子，你們願意退讓多少？願意改變什麼？別讓婚姻的不幸變成下一代的原罪或負擔」，雖沒有特別指明對象，但在這時間點，讓外界推測就是在說理科太太。

對此，網友紛紛留言：「那天看到你跟理科太太合照，今天才知道事出必有因，希望她保重自己」、「現實生活中，其實有時忍氣吞聲，真的很痛苦」、「不適合就離呀，磨合那麼久了還不適合當然離」、「為了孩子我什麼都願意讓，每個人都曾經努力付出」、「很多父母的將就建立在孩子上，使得孩子背負原罪，幼兒心靈成熟極大壓力，致使長大人格扭曲變形」。

過據《鏡週刊》報導，理科太太上個月26日在律師陪同下，現身台北地院新店家事法庭，而人在美國的丈夫則由委任律師出庭，並透過視訊隔海參與調解過程，開庭過程還算平和，不過財產分配等細節仍待討論，最快本月將進行第2次調解。