知名YouTuber理科太太爆出與老公5年婚姻亮紅燈，多次挽救婚姻無效，最後走向離婚訴訟程序，稍早在IG限動以「我正用盡全力經歷的人生」做為回應，網紅廣告小妹聽聞此事後，也在臉書針對此事做出回應：「要說理科先生不回台灣就是無情吧…我不怎麼認同。」

根據《鏡週刊》報導，理科太太和丈夫分居2地一年，丈夫雖會透過視訊和兒子談話，但總以疫情為由拒絕回台，理科太太雖多次想挽回婚姻，卻都遭丈夫婉拒，心灰意冷下只好走上離婚一途，對此，網紅廣告小妹也發表看法，表示對於兩人協議離婚沒意見，但因為理科先生不回台灣，就被斥責是無情，她則分析對方工作性質，回台灣一次門檻很高，加上「14+7」防疫政策，若回台灣丟掉工作機率大，接著點出癥結點「他們之間存在價值觀差」。

網紅廣告小妹對理科太太婚變做出回應。（圖／凡槿（廣告小妹）臉書）

對於婚變一事，理科太太在IG限時動態首發聲：「大家的關心都收到了，別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，接著強調自己不想占用媒體資源，呼籲大家關注更重要的新聞，心繫4歲兒子的她則表示：「他還小，外面的世界，大人來承受就好」，不希望婚變影響到孩子的身心發展。

理科太太日前神情憔悴進入家事法庭，人在美國的理科先生則委任律師出庭，並透過視訊參與過程，調解過程還算平和，但對於財產分配等細節尚待討論，最快本月將再進行第2次的調解。