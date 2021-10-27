「男友因為高乘載睡了別人」，一位女網友匿名控訴，男友因為假日高乘載限制，邀請陌生人一起搭車，沒想到最後2人私底下竟偷偷睡了。戴了頂奇葩綠帽的女網友，事後想想整起事件仍然覺得很荒唐。

女網友在Dcard上分享，上週末和男友到宜蘭玩了三天兩夜，去程還有另一位朋友陪同，所以沒有受到高乘載的限制。不過回程時，朋友要留在宜蘭陪女友，不能一起返程，2人因此陷入苦惱。

女網友心想等8點後高乘載結束再回去，但男友卻堅持不要，於是同行友人便想到，可以問民宿有沒有人要一起北上，沒想到還真的「找到一個妹子」。而這位妹子表現地很主動，讓車上的氣氛似乎有些不對。

回台北後沒幾天，女網友就發現男友竟然私下和那位高乘載妹子偷換LINE，而且還刪除對話紀錄。在她逼問過後，男友終於承認，因為女方很主動，一時衝動之下和對方睡了，並不停道歉。對此，女網友坦言，這段感情已經交往5年，且論及婚嫁，「一個禮拜了還是覺得很瞎…反正就很荒唐我竟然因為高乘載被綠。喔！他現在是前男友了。」

故事曝光後，網友也傻眼表示，「我看了什麼...」、「天啊還好你有發現」、「祝他以後也被老婆高乘載」、「天上掉下來的餡餅，把持不住就分吧，你會遇到更好的，別回頭」、「好險分手了，還好只用五年就發現他小頭癢管不住」、「是個被發現的老手，絕對不是第一次了」。