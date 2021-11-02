《食尚玩家魚肉鄉民》邀請詹子晴帶主持人陳零九、賴晏駒（小賴）一起到宜蘭踩點。（TVBS提供）

TVBS 《食尚玩家魚肉鄉民》每周都會有不同的大來賓，這次特別邀請詹子晴帶主持人陳零九、賴晏駒（小賴）一起到宜蘭踩點。三人一起從台北前往宜蘭，並由詹子晴開車擔任兩人的司機，她笑稱：「我是來賓還要當你們司機，太過份了吧！」錄到尾聲還直接淚灑現場，嚇壞眾人。

詹子晴時常到宜蘭衝浪，因此累積了許多宜蘭美食名單．詹子晴分享她大概從10年前就開始到宜蘭衝浪，小賴跟陳零九驚訝表示「你會衝？」、「你站得起來？」詹子晴則自嘲自己超級會被浪衝，喜歡追逐浪的感覺。三人接著來到詹子晴首推的浮誇系海鮮無菜單料理，小賴吃完驚艷不已地說：「子晴真的是很會享受生活的人耶！」

吃飽後詹子晴安排三人體驗騎馬，小賴一開始擔心會很累，詹子晴冷不防說：「你變胖了，要動一下比較好。」體驗完後，小賴即反轉對騎馬的印象，覺得通體舒暢、喜歡上這項運動。陳零九則是覺得騎馬很有趣，達到身心靈的平衡，有跟馬合而為一的感覺，並打趣表示：「我已經想買一隻馬了。」

最後三人以CP值超高的居酒屋作為尾聲，詹子晴小酌一杯配上海鮮，並在牡蠣上加辣粉調味，不料不小心灑太多，直接被辣粉辣到哭，但她一哭就哭了10分鐘，讓陳零九傻眼地問：「怎麼一直哭，子晴好瘋癲，是不是喝醉了？」詹子晴邊哭邊笑回應：「我沒有喝醉，我只有喝一口而已！」

陳零九吃了牡蠣覺得味道不夠，也嘗試加了辣粉，詹子晴開玩笑地說：「你現在會不會又沒有味覺了（指確診症狀）？」陳零九則笑回：「這玩笑不能亂開啦，小心我公司告你。」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障