十月底，網飛（Netflix）正式宣布，「魷魚遊戲」成為公司史上收視率最高的影集，全球訂戶至今已總共累計看了十四億小時。該劇的製作成本只有兩千一百萬美元，到現在已經賺進高達九億美元的收入。

這部來自南韓當紅影集，劇中人物面對龐大的經濟壓力，為了贏得巨額獎金而參與了一系列的競賽遊戲。它的反烏托邦劇情，反映了南韓社會的問題與現實，直指民眾的焦慮。

「魷魚遊戲」的角色在社會裡掙扎著生存，深深吸引了全世界的觀眾。紐約時報（New York Times）評論，該劇是南韓文化出口全球的最新例子，觸及民眾最內心的感覺：不公平、沒機會。它與二○一九年，獲得奧斯卡最佳影片的南韓電影「寄生上流」，有著異曲同工之妙。

「魷魚遊戲」的故事突顯了南韓的矛盾之處。南韓的社會氛圍帶給民眾需要成功的壓力，但要真正做到卻很困難。例如，大家都希望小孩能上最好的學校，因而得住在最好的學區，但是一般民眾根本買不起房子。

劇中的四百多位參賽者說出了民眾的心聲。許多南韓年輕人既窮困而且厭世，他們被稱為「泥湯匙」（dirt spoon）世代，夢想能一夜致富。這是南韓之所以成為全球虛擬貨幣最大市場之一的主因。

當初「魷魚遊戲」的開拍，是源於網飛亞洲區內容總監金珉暎（Minyoung Kim）的點頭。她在接受財星雜誌（Fortune）訪問時表示，該劇成功的原因來自於對在地故事的真實描述。網飛發現，這樣的節目內容引起全世界觀眾共鳴的機率比較高。角色面對的困境是，在高度競爭的資本主義社會裡，跟社會與經濟的不公平奮戰，這個困境沒有地域的差別。

除了劇情主軸，「魷魚遊戲」的視覺藝術與音樂元素都很迷人，這也是成功的原因。例如，守衛所戴的黑色面具以簡單的方形與三角形構成，令人印象深刻，也成為今年萬聖節的熱門裝扮。

此外，觀眾對南韓兒童遊戲產生好奇心。例如，劇中的南韓甜食椪糖，食譜在網路上被瘋傳。南韓也有很多商店搭上熱潮，賣起了「魷魚遊戲」椪糖。

在「魷魚遊戲」之前，網飛就已經看好韓流。因為「魷魚遊戲」大受歡迎，公司正在規劃如何將之擴展到其他種類的產品，目前已經成形的點子包括，明年公司會在自己的平台推出相關遊戲。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘423期》)