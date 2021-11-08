微星科技副理簡文哲加入新北市警察之友會中和辦事處，一起當警察堅強後盾。（葉書宏攝）

微星科技日前捐贈500頂加強防護型安全帽給新北市中和警分局，藉此提升員警執勤安全，新北市警察之友會中和辦事處主任張慶忠、中和警分局長李建廣、顧問團團長張智倫、新北市議員陳錦錠今（8日）頒發顧問團副團長聘書給微星科技副理簡文哲，邀請科技公司一起當警察堅強後盾。

張慶忠表示，民主時代人民最大，但一切都要以法治為基礎，法治就必須依靠警察維持，警察工作相當辛苦，如今北港朝天宮媽祖駐駕新北，沿途都必須依靠警察維持交通，另外還有特勤勤務等，中和地狹人稠，民眾可以安居樂業就靠警察來守護。

張智倫說，感謝簡文哲加入顧問團一起為警察貢獻心力，微星科技長期回饋社會，加入後一起成為警察堅強後盾；中和治安愈來愈好，顧問團同時也將扮演好警察與民眾間溝通橋梁。

陳錦錠指出，疫情期間，警察犧牲奉獻為防疫貢獻無數心力，微星科技加入將可提供中和警察們更好的助力，一起為治安、交通努力。

簡文哲說，微星科技深耕新北市中和區，董事長也是樹林人，企業有成後回饋社會，一起來為民眾服務。