【愛傳媒特約記者吳思賢報導】韓劇《魷魚遊戲》、日本動畫《鬼滅之刃》引起了政壇的模仿風氣，連校園也跟進，紛紛玩起血腥殺人裝扮，引發媒體報導與爭議。

台灣藝術大學廣播電視學系賴祥蔚教授指出，類似模仿通常每隔一段時間都會出現，先前日本動漫《精靈寶可夢》走紅時，有學生們見面時也動不動就要決鬥。

賴祥蔚教授指出，媒體素養的重點是了解媒體生產的邏輯，知道媒體真實往往不是客觀真實，對於國小學童來講，只要讓他們知道媒體內容多半是為了收視率或是票房而創造即可，重點是引導學童知道媒體真實不等於客觀真實，懂得分辨真假與是非，不必要求死背知識。

賴祥蔚教授說，《魷魚遊戲》乍看之下是一種殘酷遊戲，其實是批判財閥控制司法，但是包括學校老師在內的台灣許多觀眾，往往只看到「遊戲」的表象，忽略更深層的批判。

二十年前就曾以〈媒體素養與言論自由的辯證〉為題，在《新聞學研究》發表學術論文的賴祥蔚指出，台灣過去多年推動媒體素養教育，明顯成效不彰，而且變成了功課與考試，反而又造成了學童們課業負擔。賴祥蔚認為，如果兒童得知此一影劇時，有大人在旁進行機會教育，應該更有助於建立正確的觀念。但問題是大人一定就懂嗎？他也認為，相較於媒體素養，生命素養其實更重要。

教育部接受媒體訪問時表示，媒體素養案例將納入教育部的媒體素養教育資源網」，供教師們使用。

媒體素養持續引起各界關心，今年中嘉數位有限公司與曾虛白新聞獎合作，增設了「媒體素養獎」，鼓勵大眾媒體報導媒體素養議題，是媒體從業人員設立的首個台灣媒體素養新聞獎項。