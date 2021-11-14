四大公投案將於12月18日投票，中選會13日舉辦首場全國性公民投票案意見發表會，公投第18案「反萊豬」，由農委會主委陳吉仲擔任代表。看完陳吉仲在說明會上的表現，醫師蘇偉碩表示，陳吉仲示範了政務官睜眼說瞎話的極致表現，也直接命中萊克多巴胺的黑歷史最黑暗的一幕。

對於陳吉仲所稱，「全球沒有一個國家用公投決定食安和動植物檢疫措施！」蘇偉碩今（14）日在臉書表示，2012年國際組織CODEX就是用表決的方式，決定陳吉仲現在所護衛的「萊克多巴胺食安標準」，且還是以極為爭議的69:67驚險通過；而歐盟和俄羅斯都在表決通過後立刻公開表示「不會接受」這個標準，連國際NGO消費者國際都發表聲明，譴責CODEX通過萊克多巴胺的標準是違反消費者權益的。

關於這段黑歷史，蘇偉碩指出，2012年媒體曾報導，台大名譽教授賴秀穗表示，此標準是「美國動用國家政治力通過的結果，就科學來說，萊克多巴胺仍不安全」。

反萊豬等四大公投將在12月18日舉行。圖為反萊豬民眾2020年在寒風中高舉標語，表達對政府進口萊豬的不滿。（本報資料照片）

至於陳吉仲說「一旦公投通過，包括世界貿易組織或是雙邊貿易等過往承諾都有被推翻的可能！」蘇偉碩直言，「更是讓人噴飯！」因從2012年7月，CODEX通過萊克多巴胺的殘留容許標準到今天，整整9年過去了，美國不僅沒有對持續「違反萊克多巴胺國際標準」的歐盟和俄羅斯到府WTO提告，甚至對大陸要求進口豬肉飼養過程完全不可以使用萊克多巴胺，美國政府還配合發出官方證明給美國豬肉出口商，證明輸往大陸的美國豬肉飼養，全程都沒有使用一點點萊克多巴胺或其他瘦肉精。

而在政府宣稱台美關係史上最好的今天，卻說美國會因台灣通過禁止進口豬肉含有萊克多巴胺就貿易制裁台灣，蘇偉碩質疑，「到底是美國政府有問題？還是你們在說謊騙百姓？」而陳吉仲說，如果一旦公投通過，包括世界貿易組織或雙邊貿易等過往承諾都有被推翻的可能，蘇偉碩也想問，「到底是你自己夢到的，還是哪一尊神明托夢給你的？」