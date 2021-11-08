南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，擁有甜美臉蛋與獨特的氣質，使她出道以來人氣始終居高不下，獨特的氣質獲得不少國際精品的青睞，甚至多年來還是CHANEL的專屬代言人，因此也有「人間香奈兒」稱號。而近日受邀到美國出席第十屆LACMA的她，在當地私底下的火辣穿搭也引起網友的目光。

美國一年一度的「LACMA藝術與電影盛典」（Art+Film Gala）於當地時間11月6日晚間盛大展開，現場眾星雲集，而BLACKPINK中的Jennie，與近日因演出夯劇《魷魚遊戲》而暴紅的超模鄭浩妍也受邀出席，私底下就是閨密的兩人，分別穿上黑色的削肩碎鑽禮服，以及V到肚臍的禮服優雅出席，鄭浩妍還不忘在社群平台上曬出各種合照，讓大眾見證她們的好交情。

而Jennie除了當晚的造型穿搭吸引粉絲們注意外，在當地私下的穿搭也備受矚目。Jennie於個人IG上所公開的照片中，只見她穿著一見咖啡色棒球外套，與寬版黑色長褲，整體造型相當休閒又不失個性，但仔細一看才發現她的穿搭其實藏有玄機；其中一張照片中，隱約可以發現她的外套裡面只剩一件鏤空的馬甲上衣，讓好身材若隱若現。還有網友拍到她脫掉外套欣賞表演時的模樣，吸引超過295萬人按讚。

另外，在模特兒好友的IG限時動態上，Jennie意外現身並在影片中扭腰擺臀，而當時的她只穿著一件細肩帶的低胸綁帶透視衣，大秀火辣半球與纖腰馬甲線，性感的造型同樣吸引網友們瘋傳。