每當我們在招募編輯時，就會遇到一些只想做翻譯的年輕人。我會警告他，這是一個危險的工作。因為隨著ＡＩ能力越來越強大，終有一天，純粹的翻譯工作會被科技取代。

這時候編輯更需要的，是理解讀者、掌握重點，以及觸動人心的能力。當然，他還需要有開放的心胸，不斷學習新媒介。

在你的領域裡，是不是也有這種不斷更新、令人追趕的變化？這種因為時代更迭，而產生的職位或能力變化，導致很多公司出現了「不工作大叔」（或大嬸）的現象。

這裡指的，不是那些上班時間偷打遊戲的資深員工，因為這樣的員工，公司終究不會容忍太久。這裡指的是，那些恪守本分，但表現總不符合公司期待的資深員工。他們才是令人頭痛的人物。

日本人力資源顧問難波猛指出，決定一個人工作表現的，有三個要素：員工想做、能做，和該做的事（Will-Can-Must）。當這三個圓大小接近，交集又很大時，是一個工作者最成功和快樂的狀態。

不工作大叔的出現，也許是因為環境的變化，讓他們的該做和能做產生了落差；也許是因為隨著年齡漸長，他們熱情消退，想做的事情變少。主管不妨請他們畫出這三個圓，了解瓶頸背後的真正原因，協助他們改變心態或提升能力（六八頁）。

反過來看，說不定不知不覺中，我們也成為了別人眼中的不工作大叔。暢銷書作者克拉克（Dorie Clark）指出，過去，埋頭苦幹也許是美德，現在務必要抬頭了解趨勢變化，學習新能力。

她指出，工作者必須思考，自己做的哪二○％的事情，可以帶來八○％的收穫？多把時間花在那裡。另外，思考如何做一件事情一次，卻讓它發揮十倍的功效？（一○八頁）

本期開始，品牌大師林斯壯（Martin Lindstrom）的專欄暫時告一段落，新登場的是策略大師馬丁（Roger Martin）的專欄。今年六月，我們專訪過他。這一期的專欄，他當頭棒喝地告訴大家：「是時候把SWOT分析丟進垃圾桶了！」請看他怎麼說（二六頁）。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘423期》)