行政院長蘇貞昌昨在接受國民黨立委鄭麗文質詢拋出「不會像你們袂見笑」，引發藍營質疑失格、不適任。國民黨主席朱立倫則痛批，蘇貞昌竟如此失控，用傷人方式指控國會議員，他認為蘇貞昌應盡快道歉。此外，他也在今天送出花籃給鄭麗文，花籃祝福小卡上寫下「正義化身，麗文加油」。鄭麗文除向朱立倫致謝，也對外界的鼓勵致謝。

國民黨主席朱立倫，送加油花籃給同黨立委鄭麗文。(圖/翻攝自 鄭麗文臉書)

中廣董事長趙少康今天則表示，蔡英文總統不該如此縱容蘇貞昌，應該叫蘇貞昌馬上下台，而蘇貞昌近日好幾次暴怒，應該檢查身體有沒有問題。趙少康強調，一般人罵人「袂見笑（不要臉）」都要負起法律責任，沒有民意基礎的官員，怎麼可以罵有民意基礎的立委不要臉，且蘇貞昌是指「你們」不要臉，試問「你們」指的是所有國民黨立委嗎？他痛批，蘇貞昌身為堂堂行政院長，公然在國會殿堂撒野，蘇貞昌是野蠻人嗎？竟把國會殿堂的尊嚴踩在腳底下。

對於黨內眾多聲援，鄭麗文表示，今下午已收到朱立倫送的加油花藍，她並向主席關心之意表達感謝，並謝謝大家的鼓勵。

許多網友看到鄭麗文貼文，紛紛留言聲援，「昨天的質詢直接讓騙神明的行政院長露出馬腳，是有多崩潰，才會連25.6年前的事都要拿出來說嘴，看到側翼跟塔綠班崩潰就覺得通體舒暢」、「鄭麗文加油！」。