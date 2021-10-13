聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）報告指出，在全球暖化危機下，世界各地的冰河正出現「不可逆轉的融化」。而專家警告，巴基斯坦是全球最依賴冰河淡水資源的國家之一，但該國為避免影響與中國大陸、印度邊境的戰略控制，持續拒絕採取行動，恐導致缺水成為其未來的「存亡危機」。

巴基斯坦留美學者、目前擔任美國俄亥俄州伍斯特學院（College of Wooster）政治科學與環境研究助理教授的海德爾（Erum Haider）13日投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱根據IPCC於8月發布的最新報告，全球暖化已成為造成極端氣候的元凶，包括北歐和中國大陸的洪水、美國野火和各地熱浪等；而對巴基斯坦而言，還有一點最值得注意，即極地和高山冰河可能在未來繼續面臨「不可逆轉的融化」。

海德爾指出，巴基斯坦境內的冰河數量極多，超過極地地區以外的任何其他國家；這些冰河為印度河的源頭，而巴基斯坦有75%人口居住在該河沿岸，且其5座最大的城市更完全依賴印度河提供工業及民生用水。

然而，若IPCC報告所言正確，巴基斯坦將於2050年面臨水資源枯竭危機，並成為該國「未來數十年內最大的安全問題」。就算是現在，巴基斯坦也已受到極端氣候的影響，包括最大城市喀拉蚩（Karachi）和首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）今年都遭受毀滅性洪水襲擊；中巴關鍵經濟要道喀喇崑崙公路（Karakorum Highway）也多次因土石流關閉，原因則是當地大量森林遭到砍伐。

長期以來，當地環境專家持續呼籲政府採取行動，且愈來愈多證據顯示危機日益嚴重，但巴基斯坦政府仍不為所動，因為冰河源頭和Shimshal等主要森林砍伐區，都接近與中國大陸或印度邊境的爭議區域，導致環保措施經常在政治或軍事考量下受阻。海德爾呼籲民眾「為集體生存而戰」，避免巴基斯坦繼續走向毀滅。