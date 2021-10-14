金門縣府普發鄉親每人紓困現金5000元，第四階段10／15起陸續入帳，目前累計完成人數逾13萬6000餘人次，占全體縣民總數約97％。

縣府說明，縣府將於撥款日發送簡訊通知至申請人申請時所填寫的手機門號，若金融帳號提供有誤，匯款不成功者，經縣府電話、簡訊或電子郵件聯繫補正資料，至10月31日仍未補正者，將不再受理。

縣府統計，符合縣府紓困金發放對象計有14萬370人，含本階段撥款人數累計13萬6000餘人，其中免申請4大類(已請領金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼、身心障礙者生活補助等且為本人金融帳戶者)計有3萬3844人。另以線上系統提出申請將近8萬人，以紙本或郵寄申請者計2萬2000餘人。

縣府表示，紓困金在2021年9月30日截止申請，逾期已不再受理。如有疑問可電082-325640金門縣政府民政處洽詢。