工紙大廠榮成集團（1909）旗下江蘇榮成環保科技（簡稱榮成環科）與第一銀行等9家金融機構，今（15）日完成等值人民幣3.6億元（約15.68億台幣）ESG連結聯貸案簽約。

榮成表示，此聯貸資金除了用於償還銀行借款暨充實營運週轉，且連結ESG調整機制，鼓勵集團達成溫室氣體排放、省水及 節電等 ESG 指標。

本案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，華南銀行及彰化銀行共同主辦，高雄銀行、臺灣中小企業銀行、台北富邦銀行、新光銀行、板信 銀行與王道銀行等參貸，聯貸案超額認購高達90％。

榮成集團目前在大中華區設有4座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、33座環回收站。大陸地區3座低碳造紙廠產能295萬噸，於工業用紙領域居中國第四大， 加計臺灣二林廠85萬噸，集團總產能 380 萬噸，位居亞洲第五大。

榮成集團長期落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」經營理念，以資源循環利用營運模式， 提供生活必需的環保紙製品，同時貫徹五項環保高新技術達成節能/減排/降耗。

榮成隨著中國限制廢紙進口政策全面落實，消除同業不公平競爭的成本差異，帶動榮成集團營運獲利向上成長，2021年上半年營收251.03億元，年增50.95％，本次聯貸案完成後可改善榮成集團財 務結構及充實營運週轉金。