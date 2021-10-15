今年房市旺到不行，今（15）日整棟商用大樓再傳成交喜訊！全球人壽和藍天電腦今天下午陸續公告，全球人壽以41億元，「掃」走新北市三重的「藍天大樓」，平均每坪成交價達30.87萬元。

今天藍天和全球人壽公告，藍天位於新北市三重的藍天大樓，包括德段369地號1390.60坪土地、及興德段385~397等建號13281.99坪全棟大樓，以41億元的價格，整棟賣給全球人壽，每坪成交價格約30.87萬元。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，此次全球人壽出手買的這棟藍天大樓，每坪約30萬元出頭成交，算是合理行情。三重頂崁、化成工業區這個區域，立體化廠辦大樓，數量並不多，區內大多數都是平面式工廠，而藍天大樓算是少見的高級商辦大樓；至於附近中古廠辦行情，每坪大概在28～32萬元之間，新推出銷售的大樓，行情則超過40萬元。

丁玟甄分析，這棟大樓附近合理辦公租金，大概每坪月租700～800元；估計此次全球人壽出手收購藍天大樓，租金報酬率大概在3％左右，是 很漂亮的交易。