儘管班西蒙斯目前已經回到七六人，且可能即將回歸球隊訓練，有關他的負面爆料卻沒停止！根據《ESPN》記者拉蒙娜16日爆料，七六人內部懷疑班西蒙斯上季季後賽期間刻意假造自己感染新冠病毒消息，藉以躲避東區準決賽搶七大戰，可惜他並未得逞。

當時班西蒙斯告訴球隊，他接觸了一名可能感染新冠的按摩師，造成他沒有出席東區準決賽G7當天訓練，但不少七六人球員相當懷疑班西蒙斯根本沒跟那名按摩師接觸，他只是單純不想打搶七大戰，才會用出這麼爛的藉口躲避上場機會。

可惜班西蒙斯的「奸計」並未得逞，因為東區準決賽G7賽前，他跟那名按摩師的新冠檢測結果都呈現陰性，迫使班西蒙斯還是必須上場，結果他的狀態很差，全場投4中2、僅拿5分，最終七六人也不敵老鷹，宣告在東區準決賽遭到淘汰。

根據一名七六人工作人員透露，「班西蒙斯當時已經完全傻了！」也因他這種假裝自己可能感染新冠的低級舉動，造成恩比德與七六人高層相當不滿，更讓雙方關係相當緊繃，就算現在他因不想繼續被扣薪回歸，恐怕他待在七六人的日子也不多了。