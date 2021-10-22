The Heat getting it done on both ends to finish the quarter 🔥 pic.twitter.com/yvS5vQCS9b — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22 2021

只不過輪休哈勒戴、布魯克羅培茲兩大主力，上季總冠軍公鹿就變不會打球了嗎？公鹿22日來到邁阿密客場遭遇熱火，卻從一開賽就攻守失序，不僅首節就落後25分，打到下半場更落後到30分以上，終場公鹿就以95比137慘敗給地主熱火。

或許是因少了主控哈勒戴，公鹿一開賽完全找不到籃框，轉眼處於7比32大幅落後，更遭希洛在首節槍響同時投進壓哨三分球，儘管接下來公鹿試圖振作，卻在第3節再度失神，熱火擴大領先差距到40分以上，提前宣告公鹿慘敗命運。

熱火全隊3人得分破20，全場投進4顆三分球的希洛，攻下全場最高27分，外加6籃板、5助攻，吉米巴特勒也有21分進帳，阿德巴約20分、13籃板，戴德曼13分、9籃板，熱火也算充分報了上季季後賽首輪遭到公鹿4比0橫掃恥辱。

公鹿以「字母哥」阿提托康波15分、10籃板表現較佳，葛雷生艾倫也拿14分，恩瓦拉11分，米德頓10分，沒想到只因輪休哈勒戴、布魯克羅培茲兩名主力，公鹿就變面臨慘輸42分代價，看來公鹿總教練布登豪瑟接下來想要輪休必須更小心了。