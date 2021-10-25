看到自己好友「閃電俠」韋德兒子扎伊爾在NBA發展聯盟第10順位被鹽湖城星隊選上，卻被球迷嘲諷扎伊爾可以獲選，完全因為韋德是爵士小老闆之一的緣故，「小皇帝」詹姆斯發布IG限動力挺，「我的姪子，替你驕傲，持續加油，幹掉那些黑粉，他們只是一團屎。」

甚至詹姆斯把話嗆得更明確，「我很樂於看到這一幕的發生，也很驕傲我的姪子旅程，就像我的兄弟韋德一樣，我聽到這個消息高興極了，因為我知道他希望看到這樣的事情發生，黑粉們聽好了，黑人是卓越的。」星隊是隸屬爵士的附屬球隊。

詹姆斯會如此不爽的主因，在於他跟韋德之間本來交情就很好，兩人更聯手在熱火拿過兩次總冠軍，扎伊爾也跟詹姆斯兒子布朗尼關係不錯，還曾當過一段時間的高中隊友，如今扎伊爾搶先準備挑戰NBA，詹姆斯當然要力挺這名姪子到底。

扎伊爾如今選擇先從發展聯盟打起，就是想要先在發展聯盟累積比賽經驗，進而參加明年NBA選秀大會，反正他將會擁有不少機會在場上證明自己實力，假如他真的沒有「料」，自然會在明年選秀會上乏人問津，屆時詹姆斯幫他怎麼講話也沒用了。