湖人在今天的比賽以113：101戰勝騎士，戰績來到3勝3敗，除回歸的詹姆斯(LeBron James)發揮不錯之外，本季轉投洛杉磯的「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)也從板凳殺出，繳出24分5籃板表現，而本季至今6場比賽安森尼表現讓人眼睛為之一亮，帶給板凳滿滿活力，尤其在外線發揮上特別突出。

安森尼6場比賽平均出戰27.3分鐘，場均能砍下15.7分4籃板1助攻，投籃命中率48.5%、外線50%、罰球90%，其中對上灰熊一戰他砍下全隊最高的28分，15投10中、外線8投6中、罰球2投2中，近乎完美，而今天對上騎士一樣狂轟外線，拿下24分5籃板，12投9中、外線8投6中。

除了對上雷霆、馬刺分別繳出外線8中1、4中0的失常表現外，其餘3場比賽外線命中率都飆破65%，6場比賽平均下來命中率高達5成，堪稱板凳超級殺手，若同樣比起新加入的韋斯布魯克(Russell Westbrook)來說他實在非常高效，從板凳出發也不會與先發隊友出現相容問題。

而好兄弟詹姆斯就稱讚說：「安森尼就像狙擊手一般，他不需要太多空間就能出手，因他出手速度極快。有他在替我跟安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克創造很多空間。」對進聯盟後首次合作的兩人得到不錯效應，安森尼也指出是詹姆斯為自己找到許多機會。

今天賽後他說：「詹姆斯這場閱讀比賽方面做得非常理想，他替我找到機會。」不過針對湖人欠佳防守問題他也補充說：「我們知道自己幾波防守都慢幾拍，但修正檢討後就沒問題了。」看來安森尼非常清楚自己在場上的定位與責任，能在球隊陷入困境時注射致命一擊，也大力讚賞了好兄弟詹姆斯。