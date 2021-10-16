高雄鹽埕區城中城大火造成46人死亡、41人輕重傷，長期霸占茶具行後方套房的黃女及郭男遭控涉案，郭男遭檢方諭令6萬元交保，而黃女則遭聲押禁見獲准，檢警除了持續補強證據外，目前已經著手清查黃女名下財產，避免黃女脫產，但據了解，黃女目前並無收入，名下財產價值不高，即便後續遭法院判賠，恐也是無力償還。

根據檢方調查，黃女與郭男13日深夜在城中城一樓的「海祿堂」茶具行後方套房內飲酒聊天，過程中黃女疑似拿出檀香粉和鐵罐點燃驅蚊。酒過三巡後，黃女和郭男發生口角，郭男不爽晚間11點多先行離開，14日凌晨黃女疑似未注意罐內檀香粉還沒完全燒完，就直接倒在垃圾桶後返家，因此釀成此次嚴重火警。

檢警調查時，黃女說詞反覆，檢方依過失致死、失火兩罪向高雄地方法院聲押禁見獲准，但黃女因疏失引燃大火，涉犯過失致死罪，最重可判5年徒刑，失火罪最重僅能判1年徒刑，依「擇一從重處罰」原則，害死46條人命結果最重頂多被判5年徒刑。

城中城大火死傷慘重，傷者及死者家屬後續勢必提出民事求償，檢方為了防止黃女脫產，已經行文相關單位清查黃女名下所有財產並先行扣押，但經過初步了解，黃女目前並無收入，辦案人員認為就算黃女名下有財產，價值應該也不高，即使最後法院判賠，預估她也無力償還。