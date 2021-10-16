全球矚目的大陸雲南亞洲象「短鼻家族」長達一年多的「北遷」，終於在上月10日凌晨1時完全回到它們傳統的棲息地，正式回家。近年，雲南西雙版納地區生態環境日益改善，不斷吸引亞洲象的青睞。在西雙版納與寮國北部三省建立的約20萬公頃的跨邊境聯合保護區域內，今年也新安家13頭亞洲象。

「走走走，快點，野生大象又出來了。」12日，西雙版納邊境管理支隊勐滿邊境派出所再次接到亞洲象下山的警情，這已是該所39天內接到的第29次關於亞洲象的任務。

每當野生亞洲象下山或靠近村莊時，當地村民就會報警。邊境派出所民警則立即出動，提醒群眾疏散人群。大多數時間，駐地邊境派出所、森林公安等有關部門都會提前預警，在主要交通路口擺放「前方有大象出沒」告示牌，疏散人群繞開大象活動區域，及時到安全地段或牢固建築物內躲避，避免驚擾大象。

「前些日子，有3頭大象先是沿著辦公樓邊的菜地吃了一些蔬菜，又走到我們的果園，一家三口吃起了椰子」9月13日，3頭野生亞洲象一路「逛吃」進入邊境檢查站營區。林業部門和勐滿邊境派出所民警在現場監視大象行蹤，防止人員近距離接觸。大象一家吃飽喝足後，直到天黑才從警營從容地離開，返回自然保護區。

勐滿邊境派出所副所長文曉龍說，如何既不干涉大象的正常生活，又保證群眾的安全，成為了需要面對的問題。8月29日，該所還協助當地保護區野象監測員救助了1頭剛出生6天就被遺棄的象寶寶。

西雙版納邊境管理支隊全體民輔警表示，將會繼續守護人象平安，與自然和諧相處、友好相伴，守護生物多樣性。