金門在防治互花米草的擴張和危害，目前採分區治理，主要採取人工拔除、割除、機械挖除、火燒、覆蓋和圍堤淹水等6種方式。（金大提供）

有「溼地殺手」之稱的互花米草盤據金門海岸，帶來自然生態和海口淤積堵塞問題，縣府建設處長陳祥麟在金大海洋與邊境管理學系舉辦的「2021年海洋事務研討會暨金門海洋論壇」中表示，未來可納入公眾參與、導入社區自主管理和推動公民科學參與調查監測，以擴大防治效果。

互花米草，植株耐鹽耐淹又抗風浪，根系可深入地下達60公分，種子更可隨風浪傳播，單一植株每年可以繁殖超過100株，密集生長的群體會減低水流，卡住泥沙及垃圾，導致灘地陸化，改變潮間帶生物棲地，最終影響漁業資源。

金門在10餘年前發現互花迷草入侵，近年已在各地海岸擴大版圖，成為地方棘手問題之一。國立金門大學海洋與邊境管理學系舉辦「2021年海洋事務研討會暨金門海洋論壇」，特別邀請相關的政府官員、學者和專家，針對互花米草的分布、危害和防治進行研討。

金大海邊系教授暨人文社會學院院長高瑞新表示，互花米草原產於美洲大西洋岸與墨西哥灣的潮間帶泥灘地，由於根系發達能抵抗風暴、具有鹽腺可以排鹽，還有通氣的組織，被潮汐淹沒時可以為根部供氧，生命力極為強悍，目前已經造成各國海岸線的生態危機。

金大海邊系主任馬祥祐也指出，近10年來，互花米草已成為金門最強勢的入侵植物，多處沿岸皆可發現其分布，由於生長過於茂密，且快速擴張，對誤入其中的鱟、螃蟹、魚類，會造成無法脫困而死亡，對近海漁業資源、生態平衡也有嚴重的衝擊。

農委會特有生物研究保育中心研究員黃朝慶博士表示，互花米草的防治，應保持監控機制，一經發現要即刻根除。在防治上，應建立長期的監測機制，進行定點、定期監查與普調，同時要優先適時連根移除或花期移除花序，以避免其擴展，唯有持續不斷的治理，才能控制其危害，進而改變當地的生態環境。

金門縣政府建設處處長陳祥麟則指出，金門在防治互花米草的擴張和危害，目前採分區治理，主要採取人工拔除、割除、機械挖除、火燒、覆蓋和圍堤淹水等6種方式，其中以人工拔除配合機械挖除的成效較佳。未來可納入公眾參與、導入社區自主管理和推動公民科學參與調查、監測，以達到更好的防治成效。