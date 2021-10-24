繼德國、法國和波蘭等歐洲國家，先後提出爭取英特爾前來投資先進製程的晶片廠後，知情人士透露，義大利也加入搶親行列，正為此擬定計劃吸引英特爾。

知情人士指出，義國政府已跟英特爾為未來可能的投資進行談判。初步估計這潛在投資案規模逾40億歐元（約47億美元），最終甚至可能高達約80億歐元，一切視英特爾的計劃而定。

為爭取英特爾，義國除了準備以公款為投資案提供部份融資外，還會在勞工與能源等支出上給英特爾提出優惠條件。只要成功爭取到英特爾前來蓋廠，將直接創造逾1000個工作職務。

路透報導，一位知情人士透露義國政府正準備一份極詳細的提案，希望在年底前跟英特爾達成投資協定。

據了解，義國與英特爾之間的談判已到後期階段。雖然目前仍未有任何協議，但只要義國政府加倍努力，就很有機會爭取英特爾到義國投資晶片廠。

目前有可能蓋廠的地點，包括車商Stellantis所在地都靈南郊的米拉菲奧里（Mirafiori），和意法半導體晶片廠所在地西西里的卡塔尼亞（Catania）。

在英特爾的計劃裡，準備在歐洲打造一座超級工廠。知情人士指目前德國的德勒斯登（Dresden）是優先選址。儘管如此，由於英特爾目前仍未就蓋廠地點做最後決定，因此其投資計劃在未來數周內都可能有改變。