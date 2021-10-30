德國與希臘長年在財政經濟議題上存有分歧，隨著即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天在任內最後一次訪問雅典，兩國關係的齬齟篇章也將落下帷幕。

梅克爾與希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）會面時指出，兩國關係「經歷過起起落落，但建立在堅實基礎之上」。

梅克爾透過翻譯表示：「這段時間給予我們力量的…是總覺得我們屬於一體的感受。」

2008年金融海嘯後，歐債危機衝擊希臘，歐盟祭出嚴厲撙節政策，梅克爾和時任德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）成為希臘民眾的眾矢之的。

薩克拉洛普魯曾是裁決部分撙節措施的高等法院法官。她告訴梅克爾，希臘被要求「付出沉重代價」，「理所當然」在歐盟成員國當中，有時會感到孤獨。

不過，薩克拉洛普魯說，德國之後於2015年移民危機期間伸出援手等經歷，「促進了相互理解」。

梅克爾今年9月曾經坦承，「我任期中最艱難的時刻，就是向希臘提出了很多要求」。

梅克爾2010年開始敦促希臘時任總理巴本德里歐（George Papandreou）實施撙節措施，以減少迅速成長的公共赤字。雅典同意削減預算並增稅，來換取當時3000億歐元國際紓困金。

希臘人的退休金大幅減少，基本月薪降至600歐元以下，私有化浪潮開展；此外，撙節也導致公共服務和醫院人力縮減，藥品和其他原料短缺。

2012年危機頂峰時，梅克爾訪問雅典，群眾憤怒抗議，揮舞印有納粹符號以及把她繪成希特勒漫畫模樣的橫幅；德國媒體「畫報」（Bild）將梅克爾形容為「希臘最憎恨的女性之一」。

希臘激進左派人士齊普拉斯（Alexis Tsipras）2015年當選總理後，兩國緊張局勢更加明顯。

齊普拉斯成為希臘領導人的數個月前，曾要求梅克爾和歐洲保守建制派人士「回去吧」。當時雅典面臨被踢出歐元區，但最終仍屈服於債權人施壓，同意採取新的撙節措施。

梅克爾16年的德國總理時代來到終點，但她在希臘的聲望依然低迷。

希臘現任總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）上週在布魯塞爾表示，梅克爾已經承認，她曾屢次向希臘提出許多要求，撙節力道超出希臘社會可承受範圍。

德國經濟研究所（DIW）的克里提科斯（Alexander Kritikos）認為，梅克爾的雅典告別訪問「是一個重要訊號，代表希臘過去幾年非常艱困的經濟危機，現在同樣在通往成功落幕的道路上」。

他說，梅克爾能與當前保守的希臘政府建立友好關係，標誌著兩國關係恢復「常態」。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1101029