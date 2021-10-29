德國車用科技公司博世(Bosch)周五宣布，明年將投資超過4億歐元(約4.67億美元)，用於擴增在德國和馬來西亞的晶片生產活動，以抵禦全球晶片短缺問題。

博世此次預算的大多數將花費在位於德國德勒斯登市(Dresden)300毫米(12吋)晶圓廠的擴建，該新廠是在今年六月才啟用。該廠也是執行長Volkmar Denner與總理梅克爾(Merkel)的重要政績，即開設歐洲最先進晶片製造工廠，為博世超過10億歐元史上最大筆投資案。

另外有約5000萬歐元將投資在德國靠近賓士總部司徒加市的Reutingen市工廠，為200毫米(8吋)晶圓製造活動。除了晶片，博世另外還有生產汽車零件，工廠自動化設備等。

博世表示，另一個投資項目是在馬來西亞檳城建立一家半導體測試設備，博世沒有詳列具體投資數目。

由於汽車製造商的晶片短缺，導致全球汽車產量大亂，晶片供應商幾乎只依賴亞洲和美國的少數晶圓製造商的供應。

英特爾也在上個月表示，未來十年將在歐洲投資至多800億歐元。