螺絲廠世豐(2065)公布2021年10月合併營收2.47億元，年增17.85％，創歷年同期新高，亦同步刷新歷年單月第三高之水準。累計2021年1至10月合併營收23.61億元，亦同步刷新歷年同期新高，較去年同期成長33.39%。

世豐表示，受惠DIY居家裝修、建築工業兩大領域客戶訂單需求保持穩健向上，隨著航運運力吃緊情況有稍微緩解跡象，加速先前遞延之漲價訂單陸續認列，再加上，旗下歐洲、美洲主要客戶陸續布局年底消費旺季需求，推升訂單需求，10月歐洲、美洲地區銷售較去年同期分別成長25.07%、33.49%，助益10月營收繳出歷年單月第三高之記錄。

世豐進一步表示，近年來集團持續深化導入數位化生產、客戶與供應商輔助系統，積極朝智能化生產邁進，以滿足旗下客戶多樣客製螺絲產品訂單需求，且公司擁有全製程、研發創新等研發技術優勢，提升全尺寸螺絲產品高附加價值，並持續與客戶共同開發新款螺絲產品，拉升客戶業務合作黏著度，強化集團在歐、美洲地區業務拓展。