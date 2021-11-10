敦泰(3545)10月營收因大陸長假關係、工作天數減少，相較9月減少2.95%，但仍相較去年成長逾6成，累計前10月營收也創下歷史同期新高。敦泰今日開低震盪，跌幅逾1%，力拚守穩5日線。

敦泰10月合併營業收入為20.55億元，創歷史同期新高。跟9月份相比，10月因受到大陸十一長假，工作天數較少之影響，造成單月營收月減2.95%，但相較去年同期仍大幅增加60.61%。

就敦泰10月各產品線來看，IDC、驅動IC、指紋辨識等產品出貨數量有微幅下滑的情況，但觸控IC因為出貨客戶訂單回流，出貨數量較9月份增加。

敦泰累計今年前十月營收為184.49億元，較去年同期大增71.26%，創歷史同期新高。由於智慧型手機需求趨緩，加上晶圓代工費用於第四季將持續上漲，但敦泰產品平均售價上揚已近飽和，成本將面臨轉嫁上的壓力，故第四季的毛利率會恐較下滑，且該狀況恐維持到明年第一季。

展望未來，敦泰指出，儘管消費性產品在第四季會面臨季節性趨緩，但商用及車用產品等需求依然不錯。