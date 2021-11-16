感測元件大廠改名為台亞半導體的光磊(2340)，因市場傳將進入化合物半導體領域，持續支撐股價。針對此事，發言人戴菁甫表示，台亞未來不論是在先進的感測半導體技術、高端技術人才交流、客戶引薦合作，甚至拓展市場與業務上，都與日亞化學將更緊密合作，但對於特定的技術與產品布局事涉公司機密，無法多作說明。

光磊在10月的股東臨時會後，創下21年的股價新高，除了更名帶來的規劃申請變更上市類別，挾半導體產業光環，加上引進日亞化資金，市場可望賦予新的本益比，外資也大動作回補，股價於近日進入盤整階段，但市場盛傳其將進入化合物半導體領域的消息，持續支撐股價。

台亞半導體發言人戴菁甫表示，台亞目前專注於新世代感測半導體元件的銷售，但對於目前市場中終端客戶在因應中國電子組裝廠大幅度限電的情況持續惡化，發生不利於出貨且延遲交貨的狀況，公司確實感到憂心與不安。

另外，全世界所謂化合物半導體(俗稱第三代半導體)的領先廠商就屬於日亞化學與CREE (科銳)，其中CREE在科銳（Cree Inc.）10月4日宣布正式更名為 Wolfspeed Inc.。這家原本以「CREE」股票代號在那斯達克交易所掛牌的碳化矽（SiC）技術和生產的廠商，改以「WOLF」代號在紐約證券交易所掛牌交易。這也引起市場中紛傳，同樣進行改名動作的台亞半導體(原名:光磊科技)將從日亞化學引進化合物半導體新技術的消息。

針對此事，發言人戴菁甫表示，台亞未來不論是在先進的感測半導體技術、高端技術人才交流、客戶引薦合作，甚至拓展市場與業務上，都與日亞化學將更緊密合作，但對於特定的技術與產品布局事涉公司機密，無法多作說明。