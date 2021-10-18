美國藥廠默克(默沙東)研發出全球第一款抗新冠肺炎的口服藥莫納皮拉韋，為抗疫增添新武器，對於我國採購進度，衛福部長陳時中受訪時表示，採購流程現已走到「雙方修訂合約」的「最後階段」，並鬆口表示離降至一級警戒更近了。

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布二級警戒自10月19日延長至11月1日，但鬆綁戶外運動口罩限制，在室內外拍照若為特定對象，也能脫下口罩。被問及是否有望離一級更近了？陳時中鬆口表示「可以這樣講」。

針對美國追加第三劑莫德納疫苗，陳時中表示，仍維持之前所報告的情況，明年已經採購2000萬劑，後年採購1500萬劑疫苗。對於11月使否疫苗混打？陳認為，若疫苗到貨狀況佳、疫苗量夠，11月有可能開放混打。

此外，對於12輪預約被網友稱為「史上最複雜」，陳時中表示，我們要努力去做，並強調各疫苗都有功能，及早打是最重要的。